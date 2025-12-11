محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات وتخصيص كشك لحالتين من ذوي الهمم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام حالتين من ذوي الهمم من أسرة واحدة بناحية أبو رقبة ، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الموسعة أمس بأشمون لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لدفع وتيرة العمل وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث استمع محافظ المنوفية للحالات للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت ( لحوم ومواد غذائية وبطاطين ) مراعاة لظروفهم ، كما أمر بصرف 2 كرسي متحرك بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتسهيل حركتهم اليومية ، وكلف رئيس حي غرب شبين الكوم بنقل كشك من الاكشاك المتنقلة بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون كمصدر دخل ثابت لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة وأمنة.

كما وجه محافظ المنوفية بالتنسيق مع مستشفى العربي بتقديم خدمات طبية متكاملة للحالتين مراعاة لظروفهم الصحية ، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة حياة ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية لتحسين جودة الحياة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.