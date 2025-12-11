تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

دعى القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم، جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".

وباشرت النيابة التحقيق اليوم في أكثر من 23 قضية رشوة انتخابية مع عدد كبير من المتهمين ونستعرض لكم الجرائم وأماكن الضبط :



1- أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الرحمانية بمحافظة البحيرة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لإصطحابهم إلى اللجان الإنخابية وحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

2-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه .

3-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بإصطحاب الناخبين بالسيارة قيادته والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

4-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بتوجيه الناخبين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبمواجهتها إعترفت بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح إثنين من المرشحين.

5-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية أنه قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (شخصين) أثناء قيامهما بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

6-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية ..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص وسيدة) بمحيط الدائرة ، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

7-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الأقصر من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة ، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

8--أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية ..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة دير مواس بالمنيا من ضبط (سيدتين).. وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

9-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

10-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بإصطحاب الناخبين بالسيارة قيادته والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

11-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابيةفقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة أرمنت بمحافظة الأقصر من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين ، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

12- أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية .. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

13-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

14-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

15-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهما بطاقات تحقيق شخصية خاصة ببعض المواطنين وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

16-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثانى أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

17-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة ، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

18-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط من ضبط (شخصين) أثناء قيامهما بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "تروسيكل" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

19-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

20-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

21-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

22-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ) حال قيامه بالتجول بمحيط الدائرة مستقل إحدى السيارات وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات

23-أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية..فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثانى المنتزة بالإسكندرية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة ، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.