قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 602 لسنة 2025 بأن يضم إلى عضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ، كأعضاء من ذوى الخبرة وذلك للمدة الباقية للمجلس - كلا مِنِ :

١- المهندس محمد زكى السويدى - بدلا من الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى .

٢- السيد محمود الشريف - بدلاً من فاطمة سيد أحمد .