إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

​كتب محمد عبد المنعم

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 602 لسنة 2025 بأن يضم إلى عضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ، كأعضاء من ذوى الخبرة وذلك للمدة الباقية للمجلس - كلا مِنِ :
١- المهندس محمد زكى السويدى - بدلا من الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى .
٢- السيد محمود الشريف - بدلاً من فاطمة سيد أحمد .

