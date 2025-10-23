قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة أمام نادي بيفرلي هيلز
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر التثقيفي لطلاب الوافدين بالإسكندرية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
إيمان طلعت

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجلسة الافتتاحية لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، وبالتعاون مع جمعية سفراء الهداية.

واستهل المجلس فعاليات الجلسة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية للدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس، حيث عرض خلالها المحاور الأربعة التي أطلقتها وزارة الأوقاف: مواجهة التطرف الديني، مواجهة التطرف اللاديني، بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

ورحب المجلس بالمشاركين من خلال كلمات الدكتور هاشم سعد الفقي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، مؤكدًا أهمية حب العلم والحرص على طلبه، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنةِ"، وبيّن منزلة العالم يوم القيامة وفائدته للناس.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن نصار، عضو الأمانة العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضل طلب العلم والسعي فيه، مشيرًا إلى أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن طلب العلم سبيل لرفع الجهل عن النفس والأمة، داعيًا الشباب إلى اغتنام فرص التعلم والمشاركة الفاعلة في نشر الوعي مع الالتزام بالأخلاق الفاضلة والإخلاص في العمل.

واختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجلسة الافتتاحية للمعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية، مؤكّدًا استمرار الفعاليات وفق البرنامج المقرر، واستعداد جميع الجهات المشاركة لتقديم محتوى علمي وتثقيفي يُسهم في تعزيز الفكر الوسطي الرشيد ونشر الوعي بين الطلاب الوافدين.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف الأوقاف

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بسوهاج

المتهم

فيديوهات خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بلوجر جديدة

المتهمان

القبض على لصين سرقا حقيبة موظفة من أمام بنك ببورسعيد

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

