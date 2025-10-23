قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تصدر مجلة تعايش بحثية نصف سنوية بإعداد الأئمة والواعظات

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

يعلن القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن إصدار مجلة  علمية بحثية نصف سنوية تحت اسم [تعايش] يشارك في إعدادها السادة الأئمة والواعظات.

 ويأتي هذا رسالة وزارة الأوقاف في خدمة الدين والوطن، وإعلاء لشأن الفكر الوسطي المستنير، ومواصلةً لأثرها في بناء الوعي الرشيد.

وتركّز المجلة في خطتها على التعايش مع الواقع من خلال خطاب ديني راق يعالج قضايا ملحة أشارت إليها محاور وزارة الأوقاف الأربعة، والتي كونت محاور المجلة ومجالاتها وهي كما يلي:

المجال الأول: مواجهة التطرف الديني ومنطلقاته الفكرية، ومن أهم موضوعاته:

- تحليل قضايا التطرف والإرهاب (الجذور - الأسباب - المظاهر - البيئة الحاضنة).

- بيان الفهم المغلوط لأهل التطرف في فهم نصوص الوحيين الشريفين وتنزيههما عن المطاعن.

- شبهات المتطرفين والردود عليها.

- آثار التطرف دينيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا وحضاريًّا.

- قضايا التطرف المتعلقة بمفهوم الوطن والتصورات الشاذة لعلاقة المتطرفين بالوطن.

- عرض وقراءة في الدراسات المتعلقة بمعالجة قضايا التطرف الديني والفكري.

- عرض ونقد لكتابات وأبحاث الفكر المتطرف.

المجال الثاني: مواجهة التطرف اللاديني المضاد، ومن أهم موضوعاته:

- الإلحاد المعاصر وقضاياه ومنطلقاته وأنواعه.

- التحذير من الإلحاد المعاصر وخطورته.

- الخلل في المنظومة الأخلاقية والسلوكية ومعالجتها.

- المعالجات الأخلاقية عن طريق التأسي بالأخلاق المحمدية وأثره على المجتمعات ومدده.

المجال الثالث: بناء الإنسان ومن أهم موضوعاته:

- الدراسات المعنية بتزكية النفس ومعالجة أمراض القلوب، وبعث الهمم المعطلة.

- المساهمة بالبحث في الجوانب الأخلاقية المستلهمة من كتب الشمائل والسيرة المحمدية بأسلوب عصري جديد.

- دراسة دور العلوم الإنسانية في بناء الإنسان ومدى اتساقها مع الثوابت الدينية والشرعية.

- دراسة تجارب ذاتية وملهمة متعلقة بتحويل القيم إلى مؤسسات حضارية.

- دراسات تتعلق بقيم البناء والانطلاق والإحسان، والكلام عنها بشكل مستفيض للوصول إلى تجديد الشخصية المصرية.

المجال الرابع: صناعة الحضارة، ومن أهم موضوعاته:

- دور الوقف في صناعة الحضارة وتنمية المجتمع.

- دراسة أهم النماذج الحضارية الإسلامية الباقية بآثارها كصورة من صور التنمية المستدامة.

- استلهام الحلول والمعالجات لمعوقات الحضارة من خلال التجارب الذاتية واستنباط آليات صناعتها.

- التعايش الإنساني والتكامل بين الحضارات عن طريق تعزيز خطاب التعايش ونبذ خطاب الكراهية.

- مد جسور التواصل الإنساني بين الأطياف المتنوعة عن طريق الحوار الثقافي ومشروعات التوافق التي تنبذ الخلاف والصراعات.

- مكافحة الإسلاموفوبيا الناتجة عن سوء عرض بعض المنتسبين للإسلام وسوء الظن من غير المسلمين، وذلك بإيجاد البدائل الحضارية للتواصل الإنساني.

(٥) مقالات سفراء الأوقاف:

- رصد قضايا دعوية بالخارج وكيفية معالجتها.

- تغطية لحدث أو موقف أو تجربة ذاتية دعوية.

- التجربة الشخصية للموفد.

(٦) مقالات مترجمة:

من منطلق التواصل الإنساني يتم ترجمة أحد المقالات المنصفة التي تتوافق مع المحاور الأربعة لوزارة الأوقاف، أو إحداها للناطقين بلغة أجنبية.

- شروط النشر:

• أن يكون البحث جديدًا لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في أي جهة أخرى.

• الالتزام بالمنهجية العلمية والضوابط البحثية المعتبرة.

• أن يتراوح حجم البحث بين (٧٠٠٠ – ١٠٠٠٠) كلمة، مع ملخص لا يقل عن ٤٥٠ كلمة على أن يكون الملخص مترجم إلى اللغة الإنجليزية.

• تكتب الأبحاث بخط (لوتس– حجم ١٥) والهوامش حجم ١٢.

• تخضع جميع الأبحاث للتحكيم العلمي.

* المقالات والبحوث المنشورة لا ترد، ويحق للوزارة التصرف في مادتها وإعادة نشرها بوسائل النشر المختلفة.

- طريقة التقديم:

ترسل الأبحاث عبر واتساب  [٠١٠١٣٤٣٧١٨٦]، أو تسلَّم باليد إلى مقر هيئة تحرير المجلة بـالعنوان: [الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، الدور السادس بديوان عام وزارة الأوقاف].

آخر موعد لتلقي المقالات البحثية: ٣٠ /١٢/ ٢٠٢٥م.

وإذ تدعو المجلة السادة العلماء من وزارة الأوقاف والواعظات للمشاركة في إثراء صفحاتها، فإنها تؤكد أن غايتها نشر العلم النافع، والفكر الوسطي الرشيد، والمعرفة الجادة التي تنهض بالأمة وتخدم رسالة الإسلام في بناء الإنسان والعمران.

الأوقاف الأئمة والواعظات مجلة تعايش

المزيد

