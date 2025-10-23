دعاء للميت في شهر جمادى الأولى.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة

دعاء للميت في شهر جمادى الأولى.. يبحث الكثير عنه ليقدموه هدية لمن فقدوهم، لأن الدعاء أفضل هدية يقدمها الحي لشخص عزيز عليه رحل الى الحياة البرزخية، فالدعاء ينير قبر الميت ويجعله روضة من رياض الجنة، لذلك سنقدم لكم بعض الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء للميت في شهر جمادى الأولى

من أفضل صيغ دعاء للميت ما يلي:

اللّهُمَّ ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكنٍ تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا يارب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، جلّ جلالك وإليك المصير.

اللّهُمَّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته.

اللّهُمَّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنَّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللّهُمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً

اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

اللهم أره منزلته العالية في الجنّة وارزقه نعيمًا يسعد به.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحمه وتدخله جناتك.

اللهم ارزقه الدرجات العليا من الجنّة وأدخله منزلة الصّدّيقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

دعاء للميت قصير

اللهم ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرت الدنيا.



اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.



يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.



اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك



اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين

اللهم أفسح لميتنا في قبره ونور له فيه.



-اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.



أدعية للميت

يوجد الكثير من صيغ الأدعية للميت، ويستحب للمسلم أن يلتزم بها أو أن يدعوا بما يشاء منها على سبيل المثال اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً



اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة

اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ اجعله من الذين سُعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا ممن اصطفيته لقُربك وولايتك وأخلصته لوُدّك ومحبّتك وشوّقته إلى لقائك ورضّيته بقضائك ومنحته النظر إلى وجهك وحبوْته برضاك بوّأته مقعد الصدق في جوارك وخصصته بمعرفتك وحبّبته في طاعتك وفرّغت فؤاده لحُبّك ورغّبته فيما عندك وألهمته ذكرك وأوزعته شُكرك وقطعت عنه كل شيئ يقطعه عنك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتّعنا برؤياك واجمعنا برسولك ومُصطفاك



اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا واجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.

اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحمه.

يا رب إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.