جبران: دمج مفاهيم الانتماء الوطني في برامج التدريب والتأهيل المهني

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الخميس بمدينة العاشر من رمضان، ندوة تثقيفية تحت عنوان "الوعي العمالي بقضايا الوطن ومخاطر حروب الجيل الرابع"، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجانبين في أغسطس 2025، بهدف تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي لدى فئات العمال والشباب.

وشهدت الندوة تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم ضمن جهود دمجهم في سوق العمل، إلى جانب تسليم 20 شهادة تخرج لأوائل خريجي برامج التدريب المهني بمراكز التدريب التابعة للوزارة في محافظة الشرقية..كما شهد الوزير جبران تكريم قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لعدد من اسر شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بارواحهم فداء للوطن

حضر الندوة اللواء أركان حرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وعدد من قيادات وزارة العمل والقوات المسلحة، فضلًا عن مجموعة من الشباب والعمال من مختلف القطاعات.

وفي كلمته خلال الندوة، أعرب وزير العمل محمد جبران عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء التثقيفي، مؤكدًا أنه يأتي تجسيدًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة بناء وعي وطني مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.

ووجّه الوزير التهنئة إلى فخامة الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا النصر سيظل رمزًا للعزة والكرامة، ودليلًا على أن إرادة الشعب المصري وجيشه لا تُقهر متى اجتمعت خلف هدف حماية الوطن وصون ترابه المقدس.

كما ثمّن جبران التعاون المثمر مع قيادة الدفاع الشعبي والعسكري، واصفًا البروتوكول المشترك بين الجانبين بأنه نموذج رائد للتكامل بين مؤسسات الدولة في بناء الإنسان المصري وتنمية وعيه الوطني.

وأكد وزير العمل أن الوعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن، مشيرًا إلى أن مواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس لا تكون بالسلاح فقط، بل بالعلم والمعرفة والإدراك الواعي لما يُحاك ضد الدولة من شائعات وحملات تشكيك تهدف إلى النيل من تماسك المجتمع ومؤسساته الوطنية.

وأوضح أن وزارة العمل تعمل على دمج مفاهيم الانتماء الوطني في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يضمن بناء الإنسان المصري فكرًا ومهارةً ووجدانًا، تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على العطاء.

واختتم جبران كلمته بالتأكيد على أن هذه الندوة تمثل رسالة مشتركة من مؤسسات الدولة بأن حماية الوطن تبدأ من الوعي والمعرفة، مقدمًا الشكر لقيادة الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظة الشرقية وكل القائمين على تنظيم الفعالية، ومؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنظيم مزيد من الندوات التثقيفية في مختلف المحافظات لترسيخ قيم العمل والانتماء الوطني لدى العمال والشباب..

كما ألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط هذا الجمع الكبير من الشباب، الذي يمثل النبراس المضيء لمستقبل الوطن، وقاطرته نحو التقدم والريادة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع احتفالات القوات المسلحة بذكرى النصر العظيم واستعادة أرض سيناء الغالية، التي تحققت ببطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، موجّهًا التحية والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن فداءً لعزته وكرامته.

وأضاف اللواء هشام حسني أن الندوة التثقيفية تمثل أهمية كبيرة لرفع وعي العمال بقضايا الوطن ومخاطر حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو جندي الإنتاج ،و أحد ركائز بناء الدولة الحديثة، وأن تعزيز وعيه الوطني وحمايته من الشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار يُعدّ جزءًا من منظومة الأمن القومي للدولة المصرية.