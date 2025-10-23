إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله

أعلن إعلام إسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف موقعا لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وبحث وزير العدل اللبناني عادل نصار، في العاصمة (بيروت) مع وفد قضائي فرنسي رفيع المستوى برئاسة مديرة شئون القضايا الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس، أن الوفد الفرنسي ضم المدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، وعددا من القضاة الفرنسيين، وذلك في حضور السفير الفرنسي في لبنان إيرڤيه ماجرو.