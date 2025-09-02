الكرملين: بوتين وكيم سيعقدان محادثات على هامش حضورهما العرض العسكري في بكين

قال مساعد الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيحضران معًا فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية في الصين، ومن المتوقع أن يجريا محادثات ثنائية على هامشها".



وأشار أوشاكوف - في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء - إلى أن كيم وصل بالفعل إلى الصين، مضيفا: "وغدا سيحضر بوتين وكيم جونج أون العرض العسكري وحفل الاستقبال معا.. ونعتقد أنهما سيتواصلان على المستوى الثنائي خلال هذه الفعاليات".



وتنظم الصين هذا العرض العسكري الضخم إحياء للذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث ستستعرض أحدث أسلحتها ومعداتها العسكرية.. ومن المقرر أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة، ويتضمن استعراض تشكيلات من القوات البرية وأرتال مدرعة وأسراب جوية، إضافة إلى معدات قتالية متطورة.