الكرملين: المناورات الروسية البيلاروسية لا تستهدف أحدا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن جميع القنوات متاحة لإمكانية الإتفاق على محادثة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على الفور إذا لزم الأمر.



حول المناورات الروسية البيلاروسية أشار بيسكوف إلي أن موسكو ومينسك ستواصلان خط تعاونهما، مضيفا "المناورات الروسية البيلاروسية لا تستهدف أحدا، بل يدور الحديث فقط عن استمرار التعاون.



وذكر بيسكوف قائلا: الوضع الاقتصادي الكلي في روسيا لا يزال هادئا وموثوقا ويمكن التنبؤ به.



ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مشاركة بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.



وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في وقت سابق قد أكد أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتهمان روسيا بشكل يومي بتنفيذ استفزازات دون تقديم أى أدلة تؤكد ذلك.

وحذر بيسكوف من تبعات إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن "تلك الأفعال المتهورة سيكون لها عواقب وخيمة"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".



وأضاف أن الكرملين لم يتلق أي طلب من القيادة البولندية للتواصل على خلفية حادث المسيرات وانتهاك المجال الجوي للبلاد.



وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قد قال في وقت سابق اليوم، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتعامل مع "استفزاز واسع النطاق" من جانب موسكو، بعد أن اخترقت طائرات مسيرة روسية الأجواء البولندية الليلة الماضية.





