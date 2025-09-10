الكرملين: الاتحاد الأوروبي والناتو يتهمان روسيا بتنفيذ استفزازات دون تقديم أدلة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يتهمان روسيا بشكل يومي بتنفيذ استفزازات دون تقديم أى أدلة تؤكد ذلك.

وحذر بيسكوف من تبعات إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن "تلك الأفعال المتهورة سيكون لها عواقب وخيمة"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن الكرملين لم يتلق أي طلب من القيادة البولندية للتواصل على خلفية حادث المسيرات وانتهاك المجال الجوي للبلاد.

وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قد قال في وقت سابق اليوم، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتعامل مع "استفزاز واسع النطاق" من جانب موسكو، بعد أن اخترقت طائرات مسيرة روسية الأجواء البولندية الليلة الماضية.

