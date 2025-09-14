قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها أطلقت صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" على هدف في بحر بارنتس شمال البلاد، وذلك في إطار مناورات "زاباد 2025" العسكرية المشتركة مع بيلاروس. وأكدت الوزارة أن الصاروخ أصاب هدفه "بدقة مباشرة"، وفقاً لبيانات الرصد.

وانطلقت مناورات "زاباد 2025"، الجمعة، في ظل تصاعد التوترات على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

 وتشمل التدريبات مواقع في روسيا وبيلاروس، إضافة إلى مناورات بحرية في بحر البلطيق وبحر بارنتس، مع التركيز على المناطق القريبة من الحدود مع بولندا وليتوانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من هذه المناورات هو "رفع كفاءة القيادة العسكرية، وتعزيز التنسيق بين القوات الإقليمية وقوات التحالف، وتطوير المهارات القتالية في الميدان".

وفي تصريح صحفي، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن المناورات ليست موجهة ضد أي دولة، مؤكداً أنها مخطط لها منذ فترة طويلة قبل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المسيّرة في الأجواء البولندية.

التوتر مع بولندا

تأتي هذه التطورات في وقت اتهمت فيه بولندا موسكو بانتهاك مجالها الجوي، إذ أعلنت السلطات البولندية، الأربعاء، عن رصد 19 حالة اختراق من طائرات مسيرة يشتبه بأنها روسية.

 وردا على ذلك، فعّلت وارسو المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تتيح للدول الأعضاء التشاور عند مواجهة تهديدات أمنية.

وشاركت مقاتلات بولندية وأخرى تابعة للناتو في عمليات جوية لحماية الأجواء، خصوصاً في المناطق الشرقية قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث أغلق مطار مدينة لوبلين مؤقتاً السبت بسبب خطر الهجمات بالطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الداخلية البولندية إنها عثرت على حطام 16 طائرة مسيّرة روسية داخل أراضيها، وطلبت دعماً إضافياً من حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية، بما يشمل أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

المناطق الحساسة في المناورات

تشمل مناورات "زاباد 2025" استخدام أنظمة صواريخ نووية تكتيكية من طراز "أوريشنيك"، وتُجرى تدريبات في عدة مناطق عسكرية روسية، أبرزها موسكو، سان بطرسبرغ، كالينينغراد، والمناطق القطبية، إضافة إلى أراض بيلاروسية.

كما تنفذ بعض الأنشطة العسكرية قرب قرية غوزا في بيلاروس ومدينة دوبروفولسك في كالينينغراد، على بعد كيلومترات من حدود بولندا وليتوانيا، وخاصة على جانبي "ممر سووالكي"، وهو ممر استراتيجي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، يعد من أضعف النقاط الدفاعية في أوروبا.

وزارة الدفاع الروسية صاروخ كروز فرط صوتي طراز تسيركون مناورات زاباد 2025 روسيا وبيلاروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد