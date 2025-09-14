روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها أطلقت صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" على هدف في بحر بارنتس شمال البلاد، وذلك في إطار مناورات "زاباد 2025" العسكرية المشتركة مع بيلاروس. وأكدت الوزارة أن الصاروخ أصاب هدفه "بدقة مباشرة"، وفقاً لبيانات الرصد.

وانطلقت مناورات "زاباد 2025"، الجمعة، في ظل تصاعد التوترات على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

وتشمل التدريبات مواقع في روسيا وبيلاروس، إضافة إلى مناورات بحرية في بحر البلطيق وبحر بارنتس، مع التركيز على المناطق القريبة من الحدود مع بولندا وليتوانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من هذه المناورات هو "رفع كفاءة القيادة العسكرية، وتعزيز التنسيق بين القوات الإقليمية وقوات التحالف، وتطوير المهارات القتالية في الميدان".

وفي تصريح صحفي، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن المناورات ليست موجهة ضد أي دولة، مؤكداً أنها مخطط لها منذ فترة طويلة قبل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المسيّرة في الأجواء البولندية.

التوتر مع بولندا

تأتي هذه التطورات في وقت اتهمت فيه بولندا موسكو بانتهاك مجالها الجوي، إذ أعلنت السلطات البولندية، الأربعاء، عن رصد 19 حالة اختراق من طائرات مسيرة يشتبه بأنها روسية.

وردا على ذلك، فعّلت وارسو المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تتيح للدول الأعضاء التشاور عند مواجهة تهديدات أمنية.

وشاركت مقاتلات بولندية وأخرى تابعة للناتو في عمليات جوية لحماية الأجواء، خصوصاً في المناطق الشرقية قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث أغلق مطار مدينة لوبلين مؤقتاً السبت بسبب خطر الهجمات بالطائرات المسيرة.

وقالت وزارة الداخلية البولندية إنها عثرت على حطام 16 طائرة مسيّرة روسية داخل أراضيها، وطلبت دعماً إضافياً من حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية، بما يشمل أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

المناطق الحساسة في المناورات

تشمل مناورات "زاباد 2025" استخدام أنظمة صواريخ نووية تكتيكية من طراز "أوريشنيك"، وتُجرى تدريبات في عدة مناطق عسكرية روسية، أبرزها موسكو، سان بطرسبرغ، كالينينغراد، والمناطق القطبية، إضافة إلى أراض بيلاروسية.

كما تنفذ بعض الأنشطة العسكرية قرب قرية غوزا في بيلاروس ومدينة دوبروفولسك في كالينينغراد، على بعد كيلومترات من حدود بولندا وليتوانيا، وخاصة على جانبي "ممر سووالكي"، وهو ممر استراتيجي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، يعد من أضعف النقاط الدفاعية في أوروبا.