ليلة الرعب في كييف.. روسيا تقصف أوكرانيا أثناء مؤتمر يالطا الاستراتيجي

أفادت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت بـ 164 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم/كي إن-23 ليلة 13 سبتمبر، أثناء تجمع كبار المسؤولين في كييف لحضور مؤتمر يالطا السنوي للاستراتيجية الأوروبية (YES).

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 137 طائرة مسيرة في شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

وأضافت أن صاروخ و27 طائرة مسيرة تسعة مواقع، على الرغم من أن القوات الجوية لم تحدد مواقعها. ولم تُبلغ عن أي ضحايا، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت الأوكراني.

وكثفت روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة هذا العام، حيث أطلقت 810 طائرات مسيرة على أوكرانيا في 7 سبتمبر.

وبعد أيام، اخترقت حوالي 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي في 10 سبتمبر، وأسقطت القوات الجوية البولندية العديد منها، مسجلةً بذلك أول مرة تُسقط فيها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصولًا عسكرية روسية.