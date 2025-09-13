حصيلة مروعة في غزة: 420 شهيدا بسبب المجاعة بينهم 145 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ارتفاع حصيلة وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

وأكدت صحة غزة في بيان لها وفاة 7 فلسطينيين بينهم طفلان خلال آخر 24 ساعة جراء إصابتهم بسوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة.

وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول التركية بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصناعة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أولجا تشيريفكو، إن إسرائيل فرضت حكما بالإعدام على مدينة غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين لم يعد أمامهم سوى الاختيار بين مغادرة المدينة أو الموت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوب قطاع غزة، تحدثت فيه إلى مجموعة من الصحفيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.