الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات أسلحة من مخيمي عين الحلوة والبداوي

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش اللبناني استلم مؤخرًا شاحنات أسلحة من قوات الأمن الفلسطيني ويقوم حاليًا بفحصها في إحدى الثكنات القريبة من مخيم عين الحلوة.

وفي صيدا، سلمت قوات الأمن الوطني الفلسطيني دفعة جديدة من السلاح صباح اليوم السبت في مخيمي البداوي شمال لبنان وعين الحلوة بمدينة صيدا، وذلك ضمن استكمال عملية تسليم الأسلحة من المخيمات اللبنانية، وفق الاتفاق الذي تم بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في 21 مايو الماضي.

وأوضحت قوات الأمن الفلسطيني أنها سلمت 5 شاحنات سلاح من مخيم عين الحلوة و3 من مخيم البداوي للجيش اللبناني.

ونفت مصادر فتحاوية لموقع "النشرة" اللبناني تسليم أي سلاح ليلاً، خلافًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن العملية ستتم صباح اليوم بالتزامن مع مخيم البداوي، مشيرة إلى أن تسليم السلاح في عين الحلوة سيتم بعيدًا عن الإعلام.

وتكتسب عملية تسليم السلاح في عين الحلوة أهمية سياسية وأمنية خاصة، نظرًا لمكانة المخيم كـ"عاصمة الشتات" ومركز القرار، حيث تتداخل فيه القوى السياسية والمكونات الاجتماعية المختلفة، ما يجعل الخطوة ذات دلالة بالغة على الصعيدين الأمني والسياسي.