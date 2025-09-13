قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أسقطت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر وحتى الساعة 06:00 من صباح 13 سبتمبر.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها على النحو التالي: 15 فوق مقاطعة روستوف، 12 في مقاطعة بيلغورود، 10 في مقاطعة فولغوغراد، 2 في جمهورية القرم، وطائرة واحدة في كل من مقاطعات كالوغا وكورسك وسمولينسك.

في سياق آخر، أفاد قائد وحدة القوات الخاصة الروسية، الملقب بـ"فايكينغ"، لوكالة سبوتنيك، بأن عددًا من ضباط الاستخبارات الأوكرانية استسلموا للقوات الروسية في محور زابوريجيا، في عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال "فايكينغ": "شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية"، مضيفًا أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كامل رغم محاولات الأوكرانيين استغلال التضاريس والظروف الجوية والوسائل التقنية للتسلل.

روسيا السماء مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: عروس الدلتا تتزين وحملات نظافة وتشجير على مدار الساعة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بنى سويف يُناقش الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قبل انطلاقها "غداً

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد