أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أسقطت ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر وحتى الساعة 06:00 من صباح 13 سبتمبر.

وأوضح البيان أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها على النحو التالي: 15 فوق مقاطعة روستوف، 12 في مقاطعة بيلغورود، 10 في مقاطعة فولغوغراد، 2 في جمهورية القرم، وطائرة واحدة في كل من مقاطعات كالوغا وكورسك وسمولينسك.

في سياق آخر، أفاد قائد وحدة القوات الخاصة الروسية، الملقب بـ"فايكينغ"، لوكالة سبوتنيك، بأن عددًا من ضباط الاستخبارات الأوكرانية استسلموا للقوات الروسية في محور زابوريجيا، في عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال "فايكينغ": "شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية"، مضيفًا أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كامل رغم محاولات الأوكرانيين استغلال التضاريس والظروف الجوية والوسائل التقنية للتسلل.