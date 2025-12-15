قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أموريم يؤكد تقبله الانتقادات من قدامى مانشستر يونايتد

أموريم
أموريم
مجدي سلامة

تقبّل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الانتقادات الموجهة له من اللاعبين السابقين للنادي، مؤكدًا أن الحكم على فريقه يتم دون معرفة كل المعلومات.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري ولم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

وقال بول سكولز، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، الأسبوع الماضي، إن أموريم ليس الرجل المناسب لقيادة النادي لأنه لا يفهمه.

وردًا على سؤال حول هذه التصريحات، قال أموريم: "لا، الأمر لا يتعلق بعدم الفوز، عدم الفوز ليس المشكلة".

وأضاف قبل استضافة بورنموث في وقت لاحق اليوم الاثنين: "إذا كنت أفوز يمكنني الذهاب للمباريات على حصان، والوصول إلى الملعب واللعب بمدافعين اثنين فقط وكل شيء سيكون على ما يرام".

وأضاف: "المشكلة تمكن في أنني كمدرب لا أقدم أداء جيدًا بما يكفي وهذه حقيقة أيضا، هذه هي المشكلة الوحيدة، أنا كمدرب لمانشستر يونايتد، نحن لا نحقق النتائج المرجوة، يجب أن نحصد المزيد من النقاط، خاصة هذا الموسم، لذلك أتحمل ذلك بطبيعة الحال".

وواصل: "في بعض الأحيان (اللاعبون السابقون) لا يملكون كل المعلومات ويرون مانشستر يونايتد بالمعايير التي عاشوها هنا، الفوز دائما، لذلك من الصعب عليهم رؤية ناديهم في هذا الوضع".

وانتقد سكولز أيضا معاملة أموريم لخريج أكاديمية يونايتد كوبي ماينو الذي شارك مع منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 وسجل في فوز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في ذلك العام.

وشارك ماينو – البالغ من العمر 20 عامًا - في عشر مباريات كبديل، بينما كانت مشاركته الأساسية الوحيدة هذا الموسم في أغسطس عندما خرج يونايتد من كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد جريمسبي تاون المنافس في الدرجة الرابعة.

وأوضح أموريم إنه سيكون سعيدًا إذا طلب ماينو الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشهر المقبل مضيفًا: "لن أقول ما سأقوله لكوبي ولكنني سأكون سعيدًا حقًا إذا جاء كوبي للتحدث معي بهذا الشأن".

واختتم: "أريد فقط أن يكون اللاعبون سعداء وأتفهم أن لكل فرد أهدافه. إحباط أي لاعب لا يساعد أي شخص، لكن مرة أخرى تركيزنا على بورنموث وسنرى ما إذا كان ذلك سيحدث، أجريت بعض المحادثات معه خاصة في العام الماضي ومع لاعبين آخرين لكن حول هذا الموضوع، لا لم أتحدث معه، أنا منفتح تماما للتحدث".

روبن أموريم مانشستر يونايتد يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

ترشيحاتنا

محمود غالى

محمود غالي يطلق أغنيته الجديدة “مغرورة”

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بالصور

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

المقار الانتخابية
المقار الانتخابية
المقار الانتخابية

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد