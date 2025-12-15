أموريم يؤكد تقبله الانتقادات من قدامى مانشستر يونايتد

تقبّل البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الانتقادات الموجهة له من اللاعبين السابقين للنادي، مؤكدًا أن الحكم على فريقه يتم دون معرفة كل المعلومات.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري ولم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

وقال بول سكولز، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، الأسبوع الماضي، إن أموريم ليس الرجل المناسب لقيادة النادي لأنه لا يفهمه.

وردًا على سؤال حول هذه التصريحات، قال أموريم: "لا، الأمر لا يتعلق بعدم الفوز، عدم الفوز ليس المشكلة".

وأضاف قبل استضافة بورنموث في وقت لاحق اليوم الاثنين: "إذا كنت أفوز يمكنني الذهاب للمباريات على حصان، والوصول إلى الملعب واللعب بمدافعين اثنين فقط وكل شيء سيكون على ما يرام".

وأضاف: "المشكلة تمكن في أنني كمدرب لا أقدم أداء جيدًا بما يكفي وهذه حقيقة أيضا، هذه هي المشكلة الوحيدة، أنا كمدرب لمانشستر يونايتد، نحن لا نحقق النتائج المرجوة، يجب أن نحصد المزيد من النقاط، خاصة هذا الموسم، لذلك أتحمل ذلك بطبيعة الحال".

وواصل: "في بعض الأحيان (اللاعبون السابقون) لا يملكون كل المعلومات ويرون مانشستر يونايتد بالمعايير التي عاشوها هنا، الفوز دائما، لذلك من الصعب عليهم رؤية ناديهم في هذا الوضع".

وانتقد سكولز أيضا معاملة أموريم لخريج أكاديمية يونايتد كوبي ماينو الذي شارك مع منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024 وسجل في فوز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في ذلك العام.

وشارك ماينو – البالغ من العمر 20 عامًا - في عشر مباريات كبديل، بينما كانت مشاركته الأساسية الوحيدة هذا الموسم في أغسطس عندما خرج يونايتد من كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد جريمسبي تاون المنافس في الدرجة الرابعة.

وأوضح أموريم إنه سيكون سعيدًا إذا طلب ماينو الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشهر المقبل مضيفًا: "لن أقول ما سأقوله لكوبي ولكنني سأكون سعيدًا حقًا إذا جاء كوبي للتحدث معي بهذا الشأن".

واختتم: "أريد فقط أن يكون اللاعبون سعداء وأتفهم أن لكل فرد أهدافه. إحباط أي لاعب لا يساعد أي شخص، لكن مرة أخرى تركيزنا على بورنموث وسنرى ما إذا كان ذلك سيحدث، أجريت بعض المحادثات معه خاصة في العام الماضي ومع لاعبين آخرين لكن حول هذا الموضوع، لا لم أتحدث معه، أنا منفتح تماما للتحدث".