المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19

قالت جماعة مسلحة من أقلية عرقية في ميانمار، اليوم السبت، إن غارة جوية شنها المجلس العسكري أسفرت عن مقتل 19 طالبا على الأقل، بينهم أطفال، في ولاية راخين بغرب البلاد.

يخوض جيش أراكان قتالا عنيفا مع الجيش الحاكم في ميانمار للسيطرة على ولاية راخين، حيث استولى على مساحات واسعة من الأراضي في العام الماضي.

ويشكل الصراع في راخين أحد عناصر الفوضى الدموية التي اجتاحت ميانمار منذ أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو كي المدنية في انقلاب عام 2021، ما أثار انتفاضة مسلحة واسعة.

ونشرت منظمة "آسيان" بيانا على تطبيق تيليجرام السبت، قالت فيه إن الهجوم على مدرستين ثانويتين خاصتين في بلدة كياوكتاو، أسفر عن مقتل 19 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما وإصابة 22 آخرين.

وجاء في البيان: "إننا نشعر بالحزن مثل عائلات الضحايا لمقتل الطلاب الأبرياء".

وذكرت وكالة أنباء ميانمار ناو المحلية أن طائرة حربية تابعة للمجلس العسكري أسقطت قنبلتين زنة كل منهما 500 رطل على مدرسة ثانوية بينما كان الطلاب نائمين.

وفي بيان لها، أدانت اليونيسف "الهجوم الوحشي"، الذي قالت إنه "يضيف إلى نمط من العنف بشكل متزايد في ولاية راخين، حيث يدفع الأطفال والأسر الثمن في نهاية المطاف".