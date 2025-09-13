قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حسين حسونة: تأييد إعلان نيويورك يدعم جهود مصر في اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية

إعلان نيويورك
إعلان نيويورك

أكد السفير الدكتور حسين حسونة مساعد وزير الخارجية الأسبق وممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يمثل دعماً قوياً للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم القضية الفلسطينية ودفع المجتمع الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.


وأوضح حسونة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - أن تأييد 142 دولة للقرار يعكس بوضوح اصطفاف الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة خلف القضية الفلسطينية، واقتناعها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.


وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي يتزامن مع إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خلال اجتماعات الجمعية العامة، وهو ما يعزز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضاعف من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، إلى جانب الدول الداعمة لها.


وشدد عضو لجنة القانون الدولي السابق على أن الوقت قد حان لتضافر جهود الدول المحبة للسلام من أجل تكثيف الضغوط على إسرائيل، سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها، لحملها على الامتثال للشرعية الدولية واحترام القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية.
 

فلسطين الأمم المتحدة إعلان نيويورك

