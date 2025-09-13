قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري

ترامب ورئيس الوزراء القطري
ترامب ورئيس الوزراء القطري
قسم الخارجي

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في نيويورك، يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز الدور القطري كوسيط إقليمي، خاصة بعد التطورات الأخيرة في غزة.

وأكد نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حماه المفتاح، عبر منصة “إكس”، انتهاء اللقاء، واصفًا إياه بـ"العشاء الرائع مع الرئيس الأمريكي".

وجاءت مأدبة العشاء بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس السياسيين في الدوحة، وهو الهجوم الذي اعتُبر تهديدًا مباشرًا لجهود الوساطة الأمريكية والقطرية الرامية لوقف الحرب في غزة.

وقبل العشاء، عقد رئيس الوزراء القطري اجتماعات مطوّلة في البيت الأبيض مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، حيث تم بحث مستقبل دور قطر كوسيط إقليمي وقضايا التعاون الدفاعي في أعقاب الضربة الإسرائيلية على الدوحة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي في 9 سبتمبر إدانات واسعة في الشرق الأوسط والعالم، ووصفه الرئيس الأمريكي ترامب بأنه “خطوة أحادية الجانب لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا إسرائيل”، مؤكدًا في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يُسمح بتكرار مثل هذه الضربات، وذلك لتأكيد التزام الإدارة الأمريكية بحماية الدور القطري في جهود الوساطة.

من جانبه، شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن قطر ستستمر في لعب دور الوسيط، محمّلًا إسرائيل مسؤولية “محاولة تقويض فرص السلام”، مؤكّدًا استمرار بلاده في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، ووضع ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب.

قصف الدوحة اجتماع على العشاء ترامب رئيس الوزراء القطري الحرب في غزة الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

أرشيفية

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أرشيفية

عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد