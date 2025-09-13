قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة

القسم الخارجي

أعلنت وزارة ‏الخارجية القطرية اليوم السبت أن القمة الإسلامية ستعقد يوم الإثنين في العاصمة الدوحة. ‎

وقالت ‏الخارجية القطرية في بيان لها أن القمة الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر. 

وأشارت ‏الخارجية القطرية إليى أنه سيعقد اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سيعقد غدا الأحد. 

وأكدت ‏الخارجية القطرية أن القمة الإسلامية ستعكس تضامنا عربيا وإسلاميا ضد العدوان الإسرائيلي الجبان. 

و تعرضت قطر لعدوان إسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي استهدف اغتيال قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة إلا أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه. 

وكشفت تقارير عبرية أمس الجمعة أن جهاز الموساد الإسرائيلي رفض تنفيذ العملية عن طريق عملاء داخل قطر، ما اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى شن غارة على العاصمة القطرية. 

وزارة الخارجية القطرية القمة الإسلامية الهجوم الإسرائيلي على قطر

