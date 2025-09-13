مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد

أفاد مسؤولين باكستانيين اليوم السبت بمقتل 12 جنديا في كمين نصبه عناصر من حركة طالبان باكستان بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وذكر مسؤولون في الإدارة المحلية وأجهزة أمنية لوكالة فرانس برس أنه"قرابة الساعة 4:00 صباحا، أطلق مهاجمون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود وقتل 12 من عناصر القوى الأمنية".

وأوضح أحد المسؤولين أن المهاجمين استحواذوا على أسلحة الموكب.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية تبنيها "هجوما شديد التعقيد" سمح بـ"وضع اليد على 10 أسلحة رشاشة ومسيّرة".

وغالبا ما تشهد باكستان هجمات دامية من قبل الحركة، إلى جانب عمليات اختطاف لرجال أمن باكستانيين، وفي المقابل يشن الجيش الباكستاني هجمات قوية ضد طالبان باكستان تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها.