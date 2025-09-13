الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية

أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن سبب المجاعة في غزة هو القيود على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

وأضاف مفوض الأونروا، أنه لم يرى قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 64,756 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 164,059 منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن عدد الشهداء منذ 18 مارس الماضي، أي منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، وصل إلى 12,206 شهداء و52,018 إصابة.

وفيما يتعلق بـ"شهداء لقمة العيش"، أفادت المصادر بأن المستشفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 شهيدًا و143 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة نتيجة استهداف الطوابير ومناطق توزيع المساعدات.

كما سجلت المستشفيات حالتي وفاة إضافيتين بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات الناتجة عن هذه الأسباب إلى 413 حالة، من بينها 143 طفلًا.