الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي

قال يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين إن قواتهم الصاروخية نفذت عملية بصاروخ باليستي ضد أهداف في يافا المحتلة.

ذكر الناطق العسكري : قواتنا نفذت عملية بصاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري على أهداف في يافا المحتلة.

أردف الناطق العسكري : سنواصل تنفيذ المزيد من العمليات إسنادا لأشقائنا المحاصرين في غزة.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية: "بيان تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".