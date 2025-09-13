قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي ام ومرسيدس وتويوتا.. مزاد جديد لسيارات حكومية| الموعد والتفاصيل
أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر
خليل الحية يؤدي صلاة الجنازة على نجله بسرية في قطر
أحزاب سياسية : اعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك انتصار عربي ويعكس الإجماع الدولي على حقوق الفلسطنيين
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
أخبار العالم

توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو

ناصر السيد

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الفلبين، رافضًا ما وصفه بـ"خطط الصين المزعزعة للاستقرار" بشأن جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال روبيو في بيان: "إن ادعاء بكين بملكية سكاربورو المرجانية كمحمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالباتها الإقليمية والبحرية الشاملة في بحر الصين الجنوبي على حساب جيرانها"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويخشى الصيادون الفلبينيون من أن خطة بكين لإنشاء محمية طبيعية قد تُصعّب عليهم العمل في الجزيرة المرجانية، التي تخضع لمراقبة السفن الصينية المستمرة.

تقع جزر سكاربورو ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لكنها تخضع لسيطرة بكين منذ عام ٢٠١٢. 

وتدّعي الصين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي - وهو ممر مائي يمر عبره أكثر من ٣ تريليونات دولار من التجارة السنوية - على الرغم من تداخل مطالبات الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام. 

قال روبيو إن تصرفات الصين لا تزال تُقوّض الاستقرار الإقليمي، داعيًا بكين إلى الالتزام بقرار هيئة التحكيم الدولية الصادر بالإجماع عام ٢٠١٦، والذي يقضي بأن الصين منعت بشكل غير قانوني الصيادين الفلبينيين من ممارسة الصيد التقليدي في شعاب سكاربورو المرجانية.

وأعلنت الفلبين يوم السبت أنها أبحرت مع القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ والبحرية اليابانية قبالة جزر في مقاطعة زامباليس، التي تبعد سواحلها حوالي ١٢٠ ميلًا بحريًا عن جزر سكاربورو شول.

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز، وهي وكالة الأنباء الصينية الرسمية، يوم الجمعة أن مانيلا أجرت "دورية مشتركة" في بحر الصين الجنوبي مع دول لم تُسمّها من خارج المنطقة.

