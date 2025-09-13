توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الفلبين، رافضًا ما وصفه بـ"خطط الصين المزعزعة للاستقرار" بشأن جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال روبيو في بيان: "إن ادعاء بكين بملكية سكاربورو المرجانية كمحمية طبيعية هو محاولة قسرية أخرى لتعزيز مطالباتها الإقليمية والبحرية الشاملة في بحر الصين الجنوبي على حساب جيرانها"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويخشى الصيادون الفلبينيون من أن خطة بكين لإنشاء محمية طبيعية قد تُصعّب عليهم العمل في الجزيرة المرجانية، التي تخضع لمراقبة السفن الصينية المستمرة.

تقع جزر سكاربورو ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لكنها تخضع لسيطرة بكين منذ عام ٢٠١٢.

وتدّعي الصين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي - وهو ممر مائي يمر عبره أكثر من ٣ تريليونات دولار من التجارة السنوية - على الرغم من تداخل مطالبات الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.

قال روبيو إن تصرفات الصين لا تزال تُقوّض الاستقرار الإقليمي، داعيًا بكين إلى الالتزام بقرار هيئة التحكيم الدولية الصادر بالإجماع عام ٢٠١٦، والذي يقضي بأن الصين منعت بشكل غير قانوني الصيادين الفلبينيين من ممارسة الصيد التقليدي في شعاب سكاربورو المرجانية.

وأعلنت الفلبين يوم السبت أنها أبحرت مع القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ والبحرية اليابانية قبالة جزر في مقاطعة زامباليس، التي تبعد سواحلها حوالي ١٢٠ ميلًا بحريًا عن جزر سكاربورو شول.

وأفادت صحيفة جلوبال تايمز، وهي وكالة الأنباء الصينية الرسمية، يوم الجمعة أن مانيلا أجرت "دورية مشتركة" في بحر الصين الجنوبي مع دول لم تُسمّها من خارج المنطقة.