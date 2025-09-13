زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب روسيا وتحذير من تسونامي في المحيط الهادئ

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، زلزالا بقوة 7,5 درجة ضرب قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي.

وحذر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



جدير بالذكر أن منطقة كامتشاتكا الروسية كانت شهدت في يوليو الماضي، زلزالا بقوة 8.8 درجة، ما أثار مخاوف بشأن سلامة سكان المناطق الساحلية في المحيط الهادئ، حيث تم إجلاء ملايين الأشخاص.

وتعتبر شبه جزيرة كامتشاتكا منطقة نائية، لكنها تقع ضمن "حزام النار في المحيط الهادئ"، التي سُميت بهذا الاسم نظراً لكثرة الزلازل والبراكين التي تحدث فيها، وذلك لأن الطبقات العليا من الأرض مقسمة إلى أجزاء تُعرف بالصفائح التكتونية، وهي في حركة دائمة نسبية لبعضها بعضاً.