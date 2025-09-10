زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب البحر الأحمر ويهز شمال شرق بورتسودان

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية قوية في البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

ووفقًا لبيانات المرصد، بلغت قوة الزلزال 4.6 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق يقدّر بـ 26 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أن موقع الهزة كان على بُعد 208 كيلومترات شرق مدينة بورتسودان شمال شرق السودان، وعلى مسافة تقارب 179 كيلومترًا شمال شرق مدينة طوكر.

حتى اللحظة، لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية في المناطق القريبة من موقع الهزة متابعة الموقف وتقييم أي تداعيات محتملة.