إيران تشكر الرئيس السيسي : مساعي القاهرة كانت مفتاح التفاهم مع الوكالة الذرية

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاز الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي جرى في القاهرة أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة جمهورية مصر العربية، لدورها البارز والبنّاء في تسهيل مسار الدبلوماسية."

وأضاف عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس" أن إطار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – قد أصبح ممكنًا بفضل مساعي معالي وزير الخارجية المصري ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: إن الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضّل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن هناك توجيهات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل الجهد لخفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك "اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن والترويكا الأوروبية ووكالة الطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني".

وتابع: “الاتصالات المصرية تهدف إلى خفض التوتر والتصعيد، واستئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية”.

وذكر أن اتفاق القاهرة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لاستئناف التعاون تم برعاية الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة، ومصر ستبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ بنوده وتجنب التصعيد.

وواصل الدكتور بدر عبد العاطي: “إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وتحتاج إلى التهدئة وخفض التصعيد والتركيز على التنمية”.