استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا

استنفرت بولندا وحلفاؤها طائراتهم كإجراء احترازي يوم الأربعاء، بعد أن وردت أنباء عن تسلل طائرات روسية بدون طيار إلى المجال الجوي البولندي.

ورُفعت حالة التأهب عقب تحذير من القوات الجوية الأوكرانية، في حين وصل الدفاع الجوي البولندي إلى أعلى مستويات الجاهزية لحماية أراضيه.

يأتي هذا الإجراء بعد أن أصدر القوات الجوية الأوكرانية تحذيرًا بشأن دخول طائرات روسية بدون طيار إلى بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وشُوهدت الطائرات متجهة نحو مدينة زاموسك، وفقًا لمصادر أوكرانية على منصة تيليجرام.

في حين لا يزال العدد الدقيق للطائرات بدون طيار في المجال الجوي البولندي غير معروف، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن طائرة واحدة على الأقل كانت تقترب من مدينة رزيسزو في غرب بولندا ولم تتمكن رويترز من تأكيد هذه التقارير بشكل مستقل.