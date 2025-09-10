بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للقيادي في حركة حماس خليل الحية، بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على قطر والذي استهدف اغتيال وفد التفاوض في الحركة.

وجاءت صورة خليل الحية داخل أحد المستشفيات بعد ساعات من محاولة اغتياله، التي أودت بحياة ابنه ومدير مكتبه و 3 أعضاء آخرين في الحركة.

وأكدت “حماس” في بيان "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض" فيما أعلنت سقوط 5 من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ووصف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلًا: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه للأسف."

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أضاف: “فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا.”