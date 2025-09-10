دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر

كشفت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها اليوم الأربعاء عن مقتل شخص ثان جراء الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف وفد حماس المفاوض.

وقالت الداخلية القطرية في بيانها إنه "في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلي، وفي ضوء قيام الجهات الأمنية المختصة بعملها الميداني وجمع الأدلة والاستدلالات؛ فقد تم التحقق من استشهاد مؤمن جواد حسونه حسونه الذي انتقل إلى رحمة الله جراء هذا الاعتداء".

وأعربت الداخلية القطرية عن تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر الشهداء وذويهم، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكدت وزارة الداخلية القطرية أن عمليات الاستدلال والتحقق الميداني ما زالت جارية للتعرف على باقي المفقودين، وذلك عبر استخدام تقنيات تحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI) من خلال الإدارات المختصة الأدلة والمعلومات الجنائية . المختبر الجنائي - مركز الطب الشرعي)، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.