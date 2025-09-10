قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك

العدوان الإسرائيلي على قطر
العدوان الإسرائيلي على قطر
قسم الخارجي

حذّرت جامعة الدول العربية من العدوان الإسرائيلي على قطر، موضحة أن هذا التطور يضع استقرار منطقة الشرق الأوسط على المحك، حيث وصفت الهجوم بـ"الغاشم".

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري القصف الإسرائيلي الغاشم على الدوحة، مؤكدًا دعم أي إجراءات تتخذها قطر لحماية أمنها وسيادتها.

وقال المجلس، في بيان مساء الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء سافر على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

وأكد المجلس الرفض المطلق للاعتداء، وأنه " يدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما لسيادة دولة عربية، وتصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويحذر من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك".

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وقرارات الشرعية الدولية.

ومساء أمس الثلاثاء، شن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، هجوما لاذعا على إسرائيل بعد الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال ضد وفد حماس المفاوض الموجود في الدوحة.

ووصف رئيس الوزراء القطري الغارة الإسرائيلية على الدوحة بأنها "إرهاب دولة"، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاسم، قائلاً: "هذه الأعمال البربرية لا تعكس إلا همجية هذا الشخص، الذي يجر المنطقة إلى وضع لا يمكن إصلاحه للأسف".

وأكد أن قطر "لن تدخر جهدًا" لوقف الحرب في قطاع غزة. لكنه أضاف: "فيما يتعلق بالمحادثات الحالية، لا أعتقد أن هناك أي مبرر الآن بعد أن رأينا هجومًا كهذا".

الجامعة العربية عدوان إسرائيل على الدوحة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطر منطقة الشرق الأوسط مجلس جامعة الدول العربية

