ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء عن ​إطلاق سراح الباحثة​ الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف التي كانت تحتجزها كتائب حزب الله العراقية منذ أكثر من عامين.

وأوضح ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" : "تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تحرير تسوركوف، بعد عامين ونصف من اختطافها على يد كتائب حزب الله.

وقال السوداني في تغريدة له على منصة "اكس"، "تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وأضاف "نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة الى سمعة العراق والعراقيين".

واختفت تسوركوف، وهي باحثة من جامعة برينستون، في العراق خلال رحلة بحثية في مارس 2023.

وقالت شقيقة تسوركوف: عائلتي بأكملها في غاية السعادة. نتوق لرؤية إليزابيث ومنحها كل الحب الذي انتظرناه 903 أيام.. نتقدم بجزيل الشكر للرئيس ترامب ومبعوثه الخاص، آدم بوهلر.. لو لم يجعل آدم عودة أختي مهمته الشخصية، لما كنتُ أعلم أين كنا.

وأضافت "كما نتقدم بالشكر لجوش هاريس وفريقه في السفارة الأمريكية في بغداد على الدعم الذي قدموه لأختنا، وفريق منظمة جلوبال ريتش غير الربحية الذين دافعوا بلا كلل عن عودة أختي سالمة".