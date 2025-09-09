قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

تبرأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرًا، مؤكدًا أن العملية العسكرية "كانت قرارًا شخصيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، ولا علاقة لإدارته أو توجهاته السياسية بها.

وفي كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي بولاية فلوريدا، قال ترامب: "أريد أن أكون واضحًا: ما جرى في الدوحة لم يكن بقرار مني ولا بتنسيق مع أي جهة أمريكية. ذلك كان قرار نتنياهو وحده، وهو يتحمل تبعاته." 

وأضاف أن ما حدث "قد يجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى في وقت كان يمكن فيه تحقيق تقدم على مسار التهدئة".

وأشار ترامب إلى أنه، خلال رئاسته، كان يعمل على "ضبط إيقاع النزاعات في الشرق الأوسط" وتجنب التورط الأمريكي المباشر في عمليات قد تثير غضب الحلفاء العرب، مؤكدًا أن "استهداف دولة صديقة مثل قطر، التي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة، يضر بفرص الحلول السلمية".

وكانت إسرائيل قد شنت ضربة جوية على مبنى سكني في العاصمة القطرية الدوحة، قالت السلطات القطرية إنه يضم مقرات يقيم فيها بعض أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. 

وأسفر القصف عن استشهاد العريف المساعد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، وإصابة عدد من عناصر الأمن الآخرين، في وقت لم يُكشف فيه بعد عن حجم الخسائر بين القيادات الفلسطينية المستهدفة.

وأثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، حيث أكدت مصر والسعودية والبحرين رفضها التام للاعتداء، واعتبرته انتهاكًا لسيادة قطر. كما شددت جامعة الدول العربية على أن السلوك الإسرائيلي يمثل "خروجًا صارخًا على القانون الدولي".

أما في الساحة الأمريكية، جاءت تصريحات ترامب لتشكل تباينًا واضحًا مع بعض الأصوات المؤيدة لإسرائيل، إذ سعى الرئيس الأمريكي إلى إبعاد نفسه عن المسؤولية السياسية أو الأخلاقية عن العملية، وإلقاء العبء كاملًا على حكومة نتنياهو.

يرى مراقبون أن تبرؤ ترامب من العملية قد يكون له أبعاد داخلية وخارجية. ففي الداخل الأمريكي، يسعى ترامب إلى طمأنة القاعدة الانتخابية التي تتهم خصومه الديمقراطيين بجر الولايات المتحدة إلى صراعات خارجية غير ضرورية. 

أما خارجيًا، فيحاول الحفاظ على صورة الزعيم الذي يوازن بين دعم إسرائيل وحماية المصالح الأمريكية مع الحلفاء العرب، ومنهم قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغارة الإسرائيلية العملية العسكرية الدوحة بنيامين نتنياهو فلوريدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شُعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

البابا تواضروس

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

وزير الزراعة

وزير الزراعة: نصدر حوالي 405 منتج زراعي إلى 167 دولة حول العالم

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد