دعوى أمريكية تتهم ChatGPT بدفع ابن إلى إنهاء حياة والدته

رفع أقارب امرأة أمريكية تبلغ من العمر 83 عاما دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، متهمين برنامج ChatGPT بالمساهمة في الجريمة من خلال "تأجيج أوهام الارتياب لدى الابن".



ووفق الدعوى، فقد قام شتاين-إريك سولبرغ (56 عامًا) بخنق والدته، سوزان آدامز، في 3 أغسطس، في منزلهما بولاية كونيتيكت، قبل أن ينتحر بسكين. وتشير الدعوى إلى أن أشهرًا من المحادثات مع برنامج ChatGPT "زاد من أوهامه بأنه مُلاحَق، وأنه يُحاول البعض تسميمه، وأدى في النهاية إلى اعتباره والدته تهديدًا له".

وتطالب الدعوى بتقديم تعويضات قانونية من الشركتين، معتبرة أن محتوى البرنامج أسهم في تصعيد سلوك الابن نحو العنف.