مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث عقدت مشاورات تناولت الملف النووي الايرانى أسفرت عن التوصل الى اتفاق بين ايران والوكالة لاستئناف التعاون الفنى بينهما.

وقد أعرب وزير الخارجية الايرانى والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهما لفخامة السيد رئيس الجمهورية على رعاية سيادته لهذا الحدث الهام بالقاهرة، وللجهود التى بذلتها مصر لتيسير المشاورات بين ايران والوكالة وصولا إلى التوقيع على اتفاق لاستئناف التعاون بينهما.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن المشاورات بالقاهرة تأتى فى إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة للدكتور بدر عبد العاطى مع نظيره الايرانى ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لتسوية مرضية تراعى مصالح جميع الأطراف، تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.



واضاف المتحدث الرسمى أن المسار التفاوضى الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بتيسير من مصر لاستعادة التعاون بين الجانبين قد اسفر اليوم عن التوقيع على اتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون، والاتفاق على خطوات عملية للتحقق فى المنشآت النووية الإيرانية وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم فى معالجة الشواغل الفنية، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى.