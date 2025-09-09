وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .



وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية :" التوقيع على اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ".

وأضاف بدر عبد العاطي :" مصر تشدد على أهمية خفض التصعيد في المنطقة".

وتابع بدر عبد العاطي :" مصر تقدر الإرادة المشتركة والجادة وجهود الجانب الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى اتفاق بينهما ".