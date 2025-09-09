قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
أخبار العالم

أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر

أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجوم الإسرائيلي على اجتماع قادة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، عمل خطير وإجرامي للغاية، وانتهاك صارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية، والسيادة الوطنية لدولة قطر وسلامة أراضيها، واعتداء على المفاوضين الفلسطينيين.


وأضاف بقائي - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء - "أن هذا الإجراء الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي هو استمرار للجرائم التي ارتكبها، منتهكًا جميع الأعراف والقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة".


وتابع "أن هذه القضية يجب أن تجعل دول المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله أكثر يقظة من أي وقت مضى، وتكون بمثابة تحذير بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه تجاه الاعتداءات وانتهاكات القانون التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومنطقة غرب آسيا".

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

دور العم مع بنات أخيه بعد وفاة الأب.. الأزهر للفتوى يكشف عنه

أستاذ بالأزهر: حب النبي وآل بيته متجذر في أعماق المصريين

هاني تمام: المصريون أكثر الشعوب ارتباطًا بالجناب النبوي

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي?

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

