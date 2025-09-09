أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجوم الإسرائيلي على اجتماع قادة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، عمل خطير وإجرامي للغاية، وانتهاك صارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية، والسيادة الوطنية لدولة قطر وسلامة أراضيها، واعتداء على المفاوضين الفلسطينيين.



وأضاف بقائي - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء - "أن هذا الإجراء الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي هو استمرار للجرائم التي ارتكبها، منتهكًا جميع الأعراف والقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة".



وتابع "أن هذه القضية يجب أن تجعل دول المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله أكثر يقظة من أي وقت مضى، وتكون بمثابة تحذير بشأن المخاطر الناجمة عن استمرار تقاعس المجتمع الدولي وعدم اكتراثه تجاه الاعتداءات وانتهاكات القانون التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومنطقة غرب آسيا".