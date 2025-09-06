إيران: لا عودة للمفاوضات النووية دون مراعاة مخاوف طهران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تراعي مخاوف إيران، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن العودة للمفاوضات النووية مع واشنطن بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب.

وأضاف عراقجي: "نواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات، كما أن مفاوضاتنا مع الأوروبيين مستمرة لكن تفعيلهم آلية الزناد خطأ جسيم سيعقد الوضع أكثر".

مشهد المفاوضات الروسية الأوكرانية

وعلى صعيد آخر؛ قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي، إن مشهد المفاوضات الروسية الأوكرانية يشهد تعقيدات شديدة نتيجة الوقائع العسكرية المتسارعة والتوترات الجيوسياسية المتنامية، مؤكدة أن الجهود الأمريكية والأوروبية لا تزال مستمرة لدفع المسار الدبلوماسي، غير أن النتائج تبقى مليئة بالمخاطر بسبب تشابك الملفات.

وأوضحت زاريتا، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تضارب الأهداف يزيد من صعوبة الموقف حيث تتمسك أوروبا باعتبارات السيادة الإقليمية، فيما تصر روسيا على اعتراف دولي بأربع مناطق تطالب بضمها إلى جانب شروط أمنية تمس استقلالية كييف، معتبرة أن هذه التباينات جعلت الحرب أشبه بحرب بالوكالة تخضع لحسابات قوى دولية متعددة.

العلاقات الروسية الصينية

وأضافت مستشارة الاتحاد الأوروبي أن تعاظم الشراكة بين موسكو وبكين يعمّق التحديات القائمة، إذ باتت العلاقات الروسية الصينية واقعًا استراتيجيًا جديدًا، تسعى من خلاله موسكو إلى تعزيز قدراتها وتغيير موازين القوى، وهو ما يضيف طبقات إضافية من التعقيد على فرص الحلول السياسية.