إيران: نقترب من اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده أجرت مفاوضات "جيدة وبناءة" اليوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الجانبين باتا "قريبين من التوصل إلى اتفاق" حول عدد من القضايا العالقة.

وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، أن طهران "تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة" بشأن إمكانية استئناف المفاوضات النووية، لكنه شدد على أن "أي مفاوضات جديدة مع أمريكا يجب أن تراعي المخاوف الإيرانية"، مشيرًا إلى أن العودة إلى طاولة الحوار "لن تكون ممكنة بالشكل الذي كانت عليه قبل الحرب".

وأكد أن "المرحلة الجديدة تتطلب إطاراً مختلفا"، لافتًا إلى أن "المفاوضات النووية بعد الحرب سيكون لها شكل آخر بسبب التداعيات والتضحيات التي تكبدها الشعب الإيراني".

وعن اللقاءات الجارية في المنطقة، كشف عراقجي عن لقائه بمفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى قطر، وقال: "لمست إدراكا أعمق من الأوروبيين لطبيعة الوضع الحالي، لكننا نعتبر أن تفعيل آلية الزناد من قبلهم سيكون خطأً جسيماً من شأنه تعقيد الأمور أكثر".

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده منفتحة على المفاوضات "إذا ما قامت على أساس الاحترام المتبادل"، مجددا التأكيد على استمرار الحوار مع الأوروبيين رغم الخلافات القائمة.