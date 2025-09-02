برلمان طهران يناقش خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي



أكد البرلمان الإيراني أن تفعيل آلية الزناد وعودة القرارات الستة الأممية لن يكون له تأثير حقيقي وملموس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال البرلمان الإيراني، في تصريحات له، إنه ناقش خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أنه وفي حال تقرر الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي، فسيسن قانون بالتنسيق بين أركان النظام ومنهم المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونبه إلى أن لجنة الأمن القومي قدمت تقريرا عن آثار تفعيل آلية العقوبات.

وختم البرلمان الإيراني قائلا: “قررنا تكثيف جلسات لجنة الأمن القومي بحضور النواب للرد على إجراء الترويكا”.

