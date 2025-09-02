وزير الخارجية يبحث التعاون مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروع الضبعة وحل أزمة إيران

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء الاثنين الاول من سبتمبر ٢٠٢٥ مع رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش المشاركة في منتدى بليد المنعقد في جمهورية سلوفينيا.

تناول اللقاء الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لخفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني، خاصة عقب بدء تفعيل آلية فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الامن.

واستعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات الجارية لإيجاد المناخ الملائم لاتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والمساهمة فى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى التعاون الثنائي بين مصر والوكالة، مشيراً الي التوسع الذي تشهده مصر في إطار توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، خاصة من خلال مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا الى الحرص على تعزيز علاقات التعاون مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.