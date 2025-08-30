قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك |صور
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تدين اغتيال رئيس حكومة الحوثيين في غارة إسرائيلية على صنعاء

القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، ما وصفته بـ "العدوان الصهيوني الآثم" على اليمن، والذي أسفر عن اغتيال رئيس حكومة الحوثيين، وعدد من الوزراء، في غارة جوية استهدفت العاصمة صنعاء.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي: “ندين بشدة جريمة اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء، وعدد من الوزراء اليمنيين، على يد الكيان الصهيوني، ونُعدًّها انتقاما خبيثا من شعب عازم على أداء مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة”.

وأكد البيان الإيراني، أن "الجرائم الصهيونية المتكررة بحق اليمنيين، تعبر عن يأس الاحتلال من صمود شعوب المنطقة أمام العدوان المستمر على غزة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الجريمة النكراء والعمل على وقف العربدة الإسرائيلية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن تنفيذ الغارة التي استهدفت "بنية تحتية عسكرية في صنعاء، كان يعقد فيها اجتماع سري لقيادات حوثية بارزة".

وأوضح، في بيان مقتضب، أن من بين المشاركين في الاجتماع رئيس وزراء حكومة الحوثيين ومسؤولين آخرين في حكومته.

وأضاف البيان، أن العملية "جاءت بعد توفر فرصة استخباراتية ثمينة، وتم تنفيذها خلال ساعات قليلة"، مشيرًا إلى أن "تقييم نتائج الضربة ما زال جاريا، بما في ذلك التأكد من مقتل قادة عسكريين كبار آخرين".

وتعد هذه الغارة من أخطر الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اليمنية منذ بداية التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، وتفتح بابًا على مزيد من التوترات في المنطقة.

وزارة الخارجية الإيرانية إيران اليمن اغتيال رئيس حكومة الحوثيين صنعاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

وزير التعليم العالي

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم العالي يشدد على الاستعداد المبكر وإعلان الجداول

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

القوات المسلحة

الأكاديمية الطبية العسكرية: دورات تدريبية قصيرة فى مجال الرعاية الصحية

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام

عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام
عمرو دياب مع نواف سلام

دراسة: تناول الإفطار قبل الثامنة صباحًا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 59%

الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير
الإفطار مبكرا يقلل من الإصابة بمرض خطير

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

