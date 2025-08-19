أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب اليمن والسلطات تعلن حالة الطوارئ

رفعت السلطات اليمنية حالة الطوارئ ودرجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها، محذرة المواطنين من فيضانات وأمطار غزيرة في الساعات المقبلة، داعية إلى التحلي بالحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المعنية للحد من الأضرار.

وبحسب وسائل إعلام يمنية ؛ فقد غمرت المياه بعض الأحياء في عدن، متسببة بغرق سيارات وتضرر الأدوار الأرضية من المباني.

وبدورها؛ تدخلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لمساعدة الأسر وإخلاء المنازل المتضررة، كما انتشرت سيارات الطوارئ في الأحياء السكنية.

وكان مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قد نبه مسبقا إلى تأثير منخفض جوي على عدن خلال الـ48 ساعة الماضية.