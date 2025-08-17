مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، جراء انهيار أرضي وقع في مدينة مومباي الهندية، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تشبع التربة بالمياه.

وذكرت قناة إن دي تي في الهندية، نقلاً عن مسؤولين محليين، أن الانهيار اجتاح أحد المنازل في ضاحية "فيخرولي"، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأكدت السلطات أنه تم رفع الأنقاض من موقع الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة كإجراء احترازي.

وشهدت مومباي خلال الساعات الماضية هطولاً كثيفاً للأمطار، أدى إلى غمر العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية، فضلاً عن صعوبة الحركة المرورية في عدة مناطق بالمدينة.

من جانبها، حذّرت شرطة مومباي عبر منشور على منصة "إكس" المواطنين من السفر غير الضروري، داعيةً إلى توخي الحذر بسبب ضعف الرؤية واستمرار مخاطر الانهيارات الأرضية نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.