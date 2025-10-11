السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية الجديد، الذي يتيح لجمهور الركاب الاستعلام وحجز تذاكر القطارات آلياً عبر الاتصال التليفوني، في خطوة تستهدف التيسير على المسافرين وتقديم خدمات رقمية متطورة.

وقالت السكة الحديد إن تشغيل المركز يأتي في إطار حرصها وشركاتها التابعة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتوسيع قنوات الحصول على المعلومات وشراء التذاكر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة في تقديم الخدمات العامة.

ويوفر مركز الخدمة الجديد مجموعة من الخدمات تشمل: الاستعلام عن مواعيد وبيانات القطارات على جميع الخطوط، وطرق وقنوات بيع التذاكر، والاستعلام عن التذاكر المصدرة من الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف أو وكلاء البيع، إلى جانب تسجيل الشكاوى ليتم توجيهها إلى الجهات المختصة بالهيئة. كما يتيح المركز حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة آليًا، حيث يتلقى العميل رقمًا مرجعيًا عبر رسالة نصية لسداد قيمة التذكرة من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني "فوري" أو تطبيق الهاتف المحمول، ثم يحصل بعد السداد على رابط لتحميل التذكرة واستخدامها عبر الهاتف المحمول أثناء السفر.

وأوضحت السكة الحديد أن خدمة الاتصال بمركز العملاء متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الرقم (1661) للهاتف المحمول و(09000661) للهاتف الأرضي، وذلك بتكلفة 1.5 جنيه للدقيقة، مؤكدة أن الهدف من الخدمة هو تعزيز راحة الركاب وتسهيل حجز التذاكر دون الحاجة للذهاب إلى المحطات.