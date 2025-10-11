قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
أخبار البلد

السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية الجديد، الذي يتيح لجمهور الركاب الاستعلام وحجز تذاكر القطارات آلياً عبر الاتصال التليفوني، في خطوة تستهدف التيسير على المسافرين وتقديم خدمات رقمية متطورة.

وقالت السكة الحديد إن تشغيل المركز يأتي في إطار حرصها وشركاتها التابعة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتوسيع قنوات الحصول على المعلومات وشراء التذاكر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة في تقديم الخدمات العامة.

ويوفر مركز الخدمة الجديد مجموعة من الخدمات تشمل: الاستعلام عن مواعيد وبيانات القطارات على جميع الخطوط، وطرق وقنوات بيع التذاكر، والاستعلام عن التذاكر المصدرة من الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف أو وكلاء البيع، إلى جانب تسجيل الشكاوى ليتم توجيهها إلى الجهات المختصة بالهيئة. كما يتيح المركز حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة آليًا، حيث يتلقى العميل رقمًا مرجعيًا عبر رسالة نصية لسداد قيمة التذكرة من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني "فوري" أو تطبيق الهاتف المحمول، ثم يحصل بعد السداد على رابط لتحميل التذكرة واستخدامها عبر الهاتف المحمول أثناء السفر.

وأوضحت السكة الحديد أن خدمة الاتصال بمركز العملاء متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الرقم (1661) للهاتف المحمول و(09000661) للهاتف الأرضي، وذلك بتكلفة 1.5 جنيه للدقيقة، مؤكدة أن الهدف من الخدمة هو تعزيز راحة الركاب وتسهيل حجز التذاكر دون الحاجة للذهاب إلى المحطات.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة العملاء الصوتية القطارات

