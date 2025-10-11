قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وقال التقرير الطبي للرئيس الأمريكي أن ترامب أكمل بنجاح اليوم تقييمًا صحيًا مُجدولًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

واضاف التقرير :  كانت الزيارة جزءًا من خطته المستمرة للحفاظ على صحته، وشملت تصويرًا متقدمًا وفحوصات مخبرية وتقييمات صحية وقائية أجراها فريق متعدد التخصصات من المتخصصين.

وتابع التقرير:   أُجريت هذه التقييمات بالتنسيق مع استشاريين أكاديميين وطبيين رائدين لضمان صحة قلبية وعائية مثالية واستمرار العافية. كانت الدراسات المخبرية الشاملة التي أُجريت بالتزامن مع الزيارة استثنائية، بما في ذلك استقرار المؤشرات الأيضية والدموية والقلبية.

وأستكمل :  استعدادًا لرحلاته الدولية القادمة، تلقى الرئيس ترامب أيضًا فحوصات صحية وقائية وتطعيمات، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19 المُعزز المُحدث. لا يزال الرئيس ترامب يتمتع بصحة عامة ممتازة. وُجد أن عمر قلبه - وهو مقياس مُعتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر تخطيط كهربية القلب - أصغر بحوالي 14 عامًا من عمره الحقيقي.

وزاد :  ويواصل الحفاظ على جدول يومي مُرهق دون قيود. 

وخُتم التقرير بالقول : ملخص؛  لا يزال الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة، حيث يتميز بأداء قوي في القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصل إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد"، الجمعة، في ولاية ماريلاند؛ لإجراء فحوصات طبية دورية.


واستقل الرئيس الأمريكي طائرة هليكوبتر، ووصل بعد دقائق من وصول طائرة أخرى تقل طاقم الحماية والمرافقين، وفور هبوطه؛ غادر ترامب المروحية، وانتقل إلى سيارة أقلته مباشرة إلى المبنى الرئيسي للفحوصات الطبية.

وشهدت لحظة وصول ترامب إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد" إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق الطرق المؤدية إلى المركز ومنع الدخول أو الخروج من المجمع خلال فترة الهبوط.

ويجري ترامب "فحص طبي سنوي روتيني"، وذلك بعد 6 أشهر فقط من خضوعه لما وصفه البيت الأبيض آنذاك بـ"فحصه الطبي السنوي" في نفس المركز.

وقال البيت الأبيض،  الأربعاء،: إن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، قد يسافر إلى الشرق الأوسط في الأيام التي تلي زيارته الطبية، وذلك بعد إعلانه عن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس.

ويستطيع الرئيس تلقي الرعاية الطبية الأساسية في البيت الأبيض من طبيبه، لكن الرؤساء عادةً ما يلجأون إلى مستشفى والتر ريد لإجراء فحوصات وإجراءات أكثر شمولا.

ترامب الحالة الصحة لرئيس أمريكا مستشفى والتر ريد البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

الارصاد الجوية

3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر

السيطرة علي الملوثات

حملة للتفتيش على مكامير الفحم بدمياط.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

جانب من الفاعليات

عبدالصادق: انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالمعامل والوحدات

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد