أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

أكد الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال يتمتع بصحة ممتازة.

وقال التقرير الطبي للرئيس الأمريكي أن ترامب أكمل بنجاح اليوم تقييمًا صحيًا مُجدولًا في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني.

واضاف التقرير : كانت الزيارة جزءًا من خطته المستمرة للحفاظ على صحته، وشملت تصويرًا متقدمًا وفحوصات مخبرية وتقييمات صحية وقائية أجراها فريق متعدد التخصصات من المتخصصين.

وتابع التقرير: أُجريت هذه التقييمات بالتنسيق مع استشاريين أكاديميين وطبيين رائدين لضمان صحة قلبية وعائية مثالية واستمرار العافية. كانت الدراسات المخبرية الشاملة التي أُجريت بالتزامن مع الزيارة استثنائية، بما في ذلك استقرار المؤشرات الأيضية والدموية والقلبية.

وأستكمل : استعدادًا لرحلاته الدولية القادمة، تلقى الرئيس ترامب أيضًا فحوصات صحية وقائية وتطعيمات، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح كوفيد-19 المُعزز المُحدث. لا يزال الرئيس ترامب يتمتع بصحة عامة ممتازة. وُجد أن عمر قلبه - وهو مقياس مُعتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر تخطيط كهربية القلب - أصغر بحوالي 14 عامًا من عمره الحقيقي.

وزاد : ويواصل الحفاظ على جدول يومي مُرهق دون قيود.

وخُتم التقرير بالقول : ملخص؛ لا يزال الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة، حيث يتميز بأداء قوي في القلب والأوعية الدموية والرئتين والجهاز العصبي والجسدي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وصل إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد"، الجمعة، في ولاية ماريلاند؛ لإجراء فحوصات طبية دورية.



واستقل الرئيس الأمريكي طائرة هليكوبتر، ووصل بعد دقائق من وصول طائرة أخرى تقل طاقم الحماية والمرافقين، وفور هبوطه؛ غادر ترامب المروحية، وانتقل إلى سيارة أقلته مباشرة إلى المبنى الرئيسي للفحوصات الطبية.

وشهدت لحظة وصول ترامب إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد" إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق الطرق المؤدية إلى المركز ومنع الدخول أو الخروج من المجمع خلال فترة الهبوط.

ويجري ترامب "فحص طبي سنوي روتيني"، وذلك بعد 6 أشهر فقط من خضوعه لما وصفه البيت الأبيض آنذاك بـ"فحصه الطبي السنوي" في نفس المركز.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء،: إن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، قد يسافر إلى الشرق الأوسط في الأيام التي تلي زيارته الطبية، وذلك بعد إعلانه عن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس.

ويستطيع الرئيس تلقي الرعاية الطبية الأساسية في البيت الأبيض من طبيبه، لكن الرؤساء عادةً ما يلجأون إلى مستشفى والتر ريد لإجراء فحوصات وإجراءات أكثر شمولا.