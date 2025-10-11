ترامب : سأعمل خلال زيارتي مصر على حل النقاط العالقة في خطتى للسلام بغزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حضور عدد من الزعماء والقادة توقيع اتفاق غزة حيث سيكون يوم الإثنين المقبل يوما عظيما جدا عندما يعود الرهائن.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر . فالاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن غزة يعتبر أهم صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق بشأن السلام.

واضاف : الجميع أرهقهم القتال في غزة وهذا الاتفاق سيمنح السلام للشرق الأوسط .وأنجزت أهم اتفاق سلام في غزة وأبرمت 8 اتفاقات لإنهاء الحروب وكنت أستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وزاد: لدينا فرصة لتحقيق السلام وحتى إيران جاءت وقالت إنها تدعم تلك الصفقة .و سنقوم بإنشاء ما يسمى بمجلس السلام لمراقبة الاتفاق وطلبوا مني رئاسته.

وأكمل : هناك توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة وبالنسبة للتفاصيل سيتم العمل على تذليلها .و الرئيس بوتين قال لي إنه يدعم ذلك الاتفاق وتلك الصفقة بالكامل

واشار ترامب إلى أن حماس خسرت 58 ألفا ، مضيفا "وهذا كثير وأنا سعيد لأنني أنقذ الأرواح".

وذكر ترامب أيضا: الفائزة بجائزة نوبل للسلام اتصلت بي وأهدتني الجائزة.

وختم ترمب: سأعمل خلال زيارتي مصر على حل كل النقاط العالقة في خطتنا للسلام .