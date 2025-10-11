قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود أبو الدهب: شخصية الأهلي الجديد قوية ولا يعترف بالنجم الأوحد
أبطال مصر يحصدون 13ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسام موافي: مريض القلب والكلى والكبد لابد أن يراعي توازن السوائل |فيديو
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
أخبار العالم

ترامب : سأعمل خلال زيارتي مصر على حل النقاط العالقة في خطتى للسلام بغزة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  على حضور عدد من الزعماء والقادة توقيع اتفاق غزة حيث سيكون يوم الإثنين المقبل يوما عظيما جدا عندما يعود الرهائن.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر . فالاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن غزة يعتبر أهم صفقة تم التوصل إليها على الإطلاق بشأن السلام.

واضاف : الجميع أرهقهم القتال في غزة وهذا الاتفاق سيمنح السلام للشرق الأوسط .وأنجزت أهم اتفاق سلام في غزة وأبرمت 8 اتفاقات لإنهاء الحروب وكنت أستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وزاد: لدينا فرصة لتحقيق السلام وحتى إيران جاءت وقالت إنها تدعم تلك الصفقة .و سنقوم بإنشاء ما يسمى بمجلس السلام لمراقبة الاتفاق وطلبوا مني رئاسته.

وأكمل : هناك توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة وبالنسبة للتفاصيل سيتم العمل على تذليلها .و الرئيس بوتين قال لي إنه يدعم ذلك الاتفاق وتلك الصفقة بالكامل

واشار ترامب إلى أن حماس خسرت 58 ألفا ، مضيفا "وهذا كثير وأنا سعيد لأنني أنقذ الأرواح".

وذكر ترامب أيضا: الفائزة بجائزة نوبل للسلام اتصلت بي وأهدتني الجائزة.

وختم ترمب: سأعمل خلال زيارتي مصر على حل كل النقاط العالقة في خطتنا للسلام .

