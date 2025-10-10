قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

بعد إعلان زيارته إلى إسرائيل.. ترامب يجري فحوصات طبية بمركز والتر ريد

ترامب
ترامب
ناصر السيد

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد"، اليوم الجمعة، في ولاية ماريلاند؛ لإجراء فحوصات طبية دورية.

واستقل الرئيس الأمريكي طائرة هليكوبتر، ووصل بعد دقائق من وصول طائرة أخرى تقل طاقم الحماية والمرافقين، وفور هبوطه؛ غادر ترامب المروحية، وانتقل إلى سيارة أقلته مباشرة إلى المبنى الرئيسي للفحوصات الطبية.

وشهدت لحظة وصول ترامب إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد" إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق الطرق المؤدية إلى المركز ومنع الدخول أو الخروج من المجمع خلال فترة الهبوط.

ويجري ترامب "فحص طبي سنوي روتيني"، وذلك بعد 6 أشهر فقط من خضوعه لما وصفه البيت الأبيض آنذاك بـ"فحصه الطبي السنوي" في نفس المركز.

وعند سؤاله؛ رفض البيت الأبيض توضيح سبب خضوع الرئيس لفحص طبي سنوي ثانٍ.

وقال البيت الأبيض، يوم الأربعاء،: إن ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، قد يسافر إلى الشرق الأوسط في الأيام التي تلي زيارته الطبية، وذلك بعد إعلانه عن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس.

ويستطيع الرئيس تلقي الرعاية الطبية الأساسية في البيت الأبيض من طبيبه، لكن الرؤساء عادةً ما يلجأون إلى مستشفى والتر ريد لإجراء فحوصات وإجراءات أكثر شمولا.

