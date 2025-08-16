الفيضانات تودي بحياة أكثر من 280 شخصا في الهند وباكستان.. والإنقاذ مستمر

أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة عن مقتل أكثر من 280 شخصا في الهند وباكستان، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة هذا العام.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في البحث عن المفقودين، في وقت أُعلنت فيه الدولتين عن حالة طوارئ في عدة مناطق.

وفي كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، لقي ما لا يقل عن 60 شخصًا حتفهم، بينما فقد 80 آخرون بعد أن جرفت السيول قرية جبلية نائية، مما أعاق عمليات الإنقاذ بسبب وعورة التضاريس وانقطاع الطرق.

وفي باكستان، أعلنت السلطات عن 164 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 78 في مقاطعة بونر الشمالية الغربية.

كما تحطمت مروحية إغاثة كانت تحمل إمدادات إلى مناطق منكوبة، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من 5 أفراد، بعد تعرضها لظروف جوية سيئة.

وعلى إثر هذه الكارثة؛ شرعت السلطات في كلا البلدين في تنفيذ عمليات إجلاء جماعية شملت ما لا يقل عن 1600 شخص من المناطق الجبلية المتأثرة، بينما تم إيواء مئات العائلات في ملاجئ مؤقتة.

وفي الهند، أوقفت رحلة الحج الهندوسية السنوية في جبال الهيمالايا؛ بعد أن ضربت الفيضانات الموقع الرئيسي، وأصيب عشرات الحجاج بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

كما أقيمت جسور مؤقتة؛ لمساعدة العالقين على عبور المناطق المتضررة.